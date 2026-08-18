Waldbrand in Vordereifel Wie Leute in Netterhöfe ihre Häuser verlassen mussten Elvira Bell 18.08.2026, 10:40 Uhr

i Der Waldbrand in der Vordereifel: Gaby Ferholz zeigt ein Foto von den Eindrücken, die sich den Menschen in Netterhöfe am Freitagmittag boten. Elvira Bell

Es war der größte Waldbrand in der Geschichte der Vordereifel: 650 Rettungskräfte waren im Einsatz und verhinderten Schlimmeres. Die Bewohner des Arfter Ortsteils Netterhöfe mussten ihre Häuser verlassen. So haben sie die dramatischen Stunden erlebt.

Im Ortsteil Netterhöfe der Vordereifelgemeinde Arft spitzte sich am Freitag eine dramatische Lage zu. Es war der größte Waldbrand in der Geschichte der Vordereifel und einer der größten im Kreis Mayen-Koblenz. Kurz nach 12 Uhr fraßen sich die Flammen zumindest gefühlsmäßig bis an die Häuser der entlegenen Netterhöfe heran.







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