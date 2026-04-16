Sperrung in Andernachs Zentrum
Wie lange dauern Bauarbeiten in der Bahnhofstraße noch?
Durch die Sperrung in der Andernacher Bahnhofstraße müssen Autofahrer in der Innenstadt seit rund acht Wochen Umwege in Kauf neh
Durch die Sperrung in der Andernacher Bahnhofstraße müssen Autofahrer in der Innenstadt seit rund acht Wochen Umwege in Kauf nehmen.
Rico Rossival

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich von Wilhelmstraße und Bahnhofstraße in der Andernacher Kernstadt sind weit fortgeschritten, die riesigen Baugruben inzwischen wieder verfüllt. Dennoch müssen sich Autofahrer noch etwas gedulden.

Lesezeit 1 Minute
Seit rund acht Wochen ist die sonst viel befahrene Kreuzung von Bahnhofstraße, Friedrichstraße und Wilhelmstraße in der Andernacher Innenstadt dicht. Dort musste der aus der Wilhelmstraße kommende Kanal an das bestehende Netz angeschlossen werden, außerdem wird die Bushaltestraße „Bahnhofstraße“ barrierefrei ausgebaut, und es wird eine Ladesäule für E-Autos installiert.

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Andernach & MayenVerkehr

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