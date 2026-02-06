Einzelhandel in der Krise
Wie lässt sich Leerstand in Mayen bekämpfen?
Einige Ankergeschäfte in und an der Brückenstraße sind weggebrochen.
Thomas Brost

Eigentlich gehört diese Ecke zum Malerischsten, was Mayen zu bieten hat: das Brückenviertel. Und dennoch gehen dort öfter die Lichter aus als anderswo. Weshalb hat es der Handel dort so schwer?

Diese Frage warf in Mayen eine Ministerin auf: „Was ist die Rolle der Innenstädte in Zukunft?“ Das fragte Daniela Schmitt (FDP), die Landeswirtschaftsministerin, beim jüngsten Liberalen-Treffen im Hotel „Zum Alten Fritz“. Diese Frage umtreibt auch Mayen, wobei Schmitt die Eifelstadt auf einem guten Weg sieht.

