Einzelhandel in der Krise Wie lässt sich Leerstand in Mayen bekämpfen? Thomas Brost 06.02.2026, 11:00 Uhr

i Einige Ankergeschäfte in und an der Brückenstraße sind weggebrochen. Thomas Brost

Eigentlich gehört diese Ecke zum Malerischsten, was Mayen zu bieten hat: das Brückenviertel. Und dennoch gehen dort öfter die Lichter aus als anderswo. Weshalb hat es der Handel dort so schwer?

Diese Frage warf in Mayen eine Ministerin auf: „Was ist die Rolle der Innenstädte in Zukunft?“ Das fragte Daniela Schmitt (FDP), die Landeswirtschaftsministerin, beim jüngsten Liberalen-Treffen im Hotel „Zum Alten Fritz“. Diese Frage umtreibt auch Mayen, wobei Schmitt die Eifelstadt auf einem guten Weg sieht.







