„Kröbbelchesfest“ zieht Bilanz
Wie Kottenheim den Kartoffeln auf die Pelle rückt
Michael Groß zieht eine außerordentlich positive Bilanz.
Michael Groß zieht eine außerordentlich positive Bilanz.
Elvira Bell

Ein Blick hinter die Kulissen des Kottenheimer „Kröbbelchesfest“: rund 150 Helfer, 465 Schichten, 5349 Portionen und 114 historische Schätzchen. Mitorganisator Michael Groß zieht zufrieden Bilanz.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn (fast) ganz Kottem auf den Beinen ist, so wie beim jüngsten „Kröbbelchesfest“, wird in der Vordereifelgemeinde Geschichte geschrieben. Wie gigantisch der Zusammenhalt in Kottenheim ist, zeigt ein Blick hinter die Kulissen. Stolze 465 Schichten waren beim Kröbbelchesfest komplett besetzt, um den Besucheransturm zu bewältigen.
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