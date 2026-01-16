Von der Eifel nach Down Under Wie kommen zwei Mendiger Mahlsteine nach Australien? Thomas Brost 16.01.2026, 13:00 Uhr

i Zwei Mahlsteine aus Mendig stehen neben einem Kaffeestrauch in Australien. Karl-Heinz Seelig

Vor 28 Jahren machte Karl-Heinz Seelig eine sonderbare Entdeckung. An seinem neuen Wohnort in Australien fielen ihm zwei Mahlsteine auf. Der Franke, der Geologie studiert hat, identifizierte sie sogleich. Die beiden Steine stammen aus Mendig.

Eine mehr als 15.000 Kilometer weite Reise hatten zwei Artefakte aus Mendig hinter sich, ehe sie vor Jahrzehnten in Australien ankamen. Entdeckt hat sie ausgerechnet einer, der selbst zwar kein Mendiger ist, sich aber mit Geologie auskennt und Kontakte in die Vulkanstadt hat: Karl-Heinz Seelig.







