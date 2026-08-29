Hitze, Starkregen, Hochwasser: All das kann durch den Klimawandel verstärkt werden, auch in MYK. Das Klimawandelanpassungskonzept zeigt nicht nur Maßnahmen zur Anpassung, sondern auch, welche Teile des Kreises wie betroffen sind.
Lesezeit 3 Minuten
Durch die heißen Tage im Juni wurde einmal mehr deutlich, welche Auswirkungen Hitze, vor allem lang anhaltende, auf Mensch, Natur und Infrastruktur hat. Klar, Wetter ist nicht gleich Klima. Ein Blick in das Klimawandelanpassungskonzept des Kreises MYK zeigt: Solche Hitzeperioden könnten in Zukunft auch den Kreis häufiger heimsuchen.