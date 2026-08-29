Konzept des Kreises untersucht Wie könnte sich der Klimawandel in MYK auswirken? Thomas Brost

Eva Hornauer 29.08.2026, 12:00 Uhr

i Hitze und Trockenheit – davon waren viele Wochen des diesjährigen Sommers auch im Kreis Mayen-Koblenz geprägt. Thomas Warnack. Thomas Warnack/dpa

Hitze, Starkregen, Hochwasser: All das kann durch den Klimawandel verstärkt werden, auch in MYK. Das Klimawandelanpassungskonzept zeigt nicht nur Maßnahmen zur Anpassung, sondern auch, welche Teile des Kreises wie betroffen sind.

Durch die heißen Tage im Juni wurde einmal mehr deutlich, welche Auswirkungen Hitze, vor allem lang anhaltende, auf Mensch, Natur und Infrastruktur hat. Klar, Wetter ist nicht gleich Klima. Ein Blick in das Klimawandelanpassungskonzept des Kreises MYK zeigt: Solche Hitzeperioden könnten in Zukunft auch den Kreis häufiger heimsuchen.







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