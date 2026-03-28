Ein neuer Kinderpfad bei Volkesfeld ist ein besonderes Erlebnis für Familien: Auf 2,6 Kilometern entdecken kleine und große Besucher die faszinierende Welt der heimischen Waldtiere – mit Illustrationen, Gedichten und interaktiven QR-Codes.
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Die familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig ist ab Sonntag, 29. März, um eine Attraktion reicher. Mit der Eröffnung des neuen Kinderpfades, einem speziell für Familien und Kinder gestalteten Streckenabschnitt am Traumpfad Heidehimmel in Volkesfeld, wird den Jüngsten unter dem Motto „Tiere des Waldes“ die zauberhafte Welt der Tiere nähergebracht.