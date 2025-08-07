Die Sanierungsarbeiten im Wasserpförtchen in Mayen laufen. An der Nette zeigen sich erste Fortschritte beim Rückbau der Ufermauer. So ist der aktuelle Stand.

Mayen. Direkt an der Nette, wo vor Kurzem noch die Ufermauer stand, ist nun eine Konstruktion aus weißen Sandsäcken, die das Wasser zurückhält. Nachdem schon Ende Juni der Rückbau an der Ufermauer im nördlichen Teil zwischen der Eselsbrücke/Im Hombrich und dem Übergang in den Keutel/Am Brückentor in Mayen angefangen hat, konnten nun die ersten Arbeiten abgeschlossen werden.

Innerhalb der nächsten Wochen soll in diesem Bereich der Uferweg und die neue Ufermauer errichtet werden. Eben dafür beginnen aktuell die Vorbereitungen. Der Fortschritt hier ist abhängig von der Witterung. In den nächsten Monaten wird die Ufermauer dann abschnittsweise von Norden nach Süden bis hin zur St. Veit-Straße um drei Meter versetzt, um einen sogenannten Retentionsraum für die Zukunft herzustellen.

Retentionsraum soll bei Hochwasser schützen

Die Schaffung eines Retentionsraums ist eine Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes. Dabei soll bei einem schnell steigenden Pegel an der Nette – wie zum Beispiel wegen übermäßiger Regenfälle – das Wasser zeitweise aufgenommen und zurückgehalten werden, um eine Überflutung in der Innenstadt zu verhindern.

Laut Aussage der Stadt liegt das Projekt im Zeitplan, trotz der Verzögerungen wegen des Wetters und der Regengüsse in den vorigen Wochen. Auch die Baukosten sind derzeit noch im Rahmen des Ausschreibungsergebnisses, heißt es vonseiten der Pressestelle der Stadt Mayen.

Um die Baustellensituation für Anwohner und Geschäftsinhaber so erträglich wie nur möglich zu gestalten, hat die Stadt Mayen zusätzliche Fußgängerführungen zu den Wohnhäusern und Beschilderungen angebracht. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und der MY-Gemeinschaft wurde auch die Aktion zum kostenlosen Parken in der Mayener Innenstadt an Samstagen ins Leben gerufen.

Aufgrund der Einschränkungen und Belastungen bittet die Stadt Mayen um Verständnis, mit Blick auf das Ergebnis: ein innerstädtischer Naherholungsbereich am Fluss.