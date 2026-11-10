Wagenbauer aus Kottenheim Wie Helmut Lung Karnevalsträume erschafft Elvira Bell 10.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Kamele für seinen Prunkwagen hat der gelernte Dekorateur Helmut Lung neugestaltet. Elvira Bell

Seit 60 Jahren baut Helmut Lung aus Kottenheim spektakuläre Karnevalswagen. Der Altmeister hat unsere Redaktion jetzt mit hinter die Kulissen genommen.

Wenn am 11.11. im Rheinland die Jecken die fünfte Jahreszeit einläuten, hat Wagenbauer Helmut Lung das Gröbste längst hinter sich. Der 81-jährige Kottenheimer gilt als Großmeister seines Fachs. Kaum ist der letzte Konfettiregen der alten Session verflogen, wirbeln in der Wagenbauhalle der Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/14 schon wieder die Styroporkügelchen durch die Luft.







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