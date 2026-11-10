Seit 60 Jahren baut Helmut Lung aus Kottenheim spektakuläre Karnevalswagen. Der Altmeister hat unsere Redaktion jetzt mit hinter die Kulissen genommen.
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Wenn am 11.11. im Rheinland die Jecken die fünfte Jahreszeit einläuten, hat Wagenbauer Helmut Lung das Gröbste längst hinter sich. Der 81-jährige Kottenheimer gilt als Großmeister seines Fachs. Kaum ist der letzte Konfettiregen der alten Session verflogen, wirbeln in der Wagenbauhalle der Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/14 schon wieder die Styroporkügelchen durch die Luft.