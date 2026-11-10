Wagenbauer aus Kottenheim
Wie Helmut Lung Karnevalsträume erschafft
Die Kamele für seinen Prunkwagen hat der gelernte Dekorateur Helmut Lung neugestaltet.
Die Kamele für seinen Prunkwagen hat der gelernte Dekorateur Helmut Lung neugestaltet.
Elvira Bell

Seit 60 Jahren baut Helmut Lung aus Kottenheim spektakuläre Karnevalswagen. Der Altmeister hat unsere Redaktion jetzt mit hinter die Kulissen genommen. 

Lesezeit 2 Minuten
Wenn am 11.11. im Rheinland die Jecken die fünfte Jahreszeit einläuten, hat Wagenbauer Helmut Lung das Gröbste längst hinter sich. Der 81-jährige Kottenheimer gilt als Großmeister seines Fachs. Kaum ist der letzte Konfettiregen der alten Session verflogen, wirbeln in der Wagenbauhalle der Kottenheimer Karnevalsgesellschaft 1913/14 schon wieder die Styroporkügelchen durch die Luft.
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