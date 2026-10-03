Umfrage in Koblenz und MYK Wie hart treffen die Dieselpreise unsere Logistiker? Stefanie Braun 03.10.2026, 12:00 Uhr

i Für Logistikunternehmen in der Region sind die Spritpreise ein enormer Kostenfaktor. Bei der Weig-Gruppe in Mayen belaufen sich die zusätzlichen Kosten auf einen mittleren fünfstelligen Bereich pro Monat. Robert Michael. picture alliance/dpa

Hohe Dieselpreise sind für Logistiker ein echter Kostenfaktor. Steigerungen können zwar an den Kunden weitergegeben werden, doch bleibt der Preis lange oben, bleiben Logistiker auf Kosten sitzen.

Für so manchen privaten Pkw-Besitzer wird die Zapfsäule derzeit zum Ort des Grauens. Wie sieht das dann für Betriebe aus, deren tägliches Tun auf dem Tanken basiert? Und was kann der aktuell angelaufene Tankrabatt bringen? Beispielhaft für Logistiker der Region antworten Peter Dennert, Senior Vizepräsident und Geschäftsführer der Elsen Gruppe GmbH mit Sitzen in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Polch, und Dr.







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