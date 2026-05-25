Werte des Grundgesetzes gelebt
Wie Gesang in Mayen das Miteinander stärkt 
Den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerufenen Ehrentag gestalten die Mayener Kirchen mit einem Mitsing-Gottesdien
Den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerufenen Ehrentag gestalten die Mayener Kirchen mit einem Mitsing-Gottesdienst auf dem Marktplatz.
Brigitte Meier

Sie 77. Jahren liefert das Grundgesetz die Leitlinien für ein mitmenschliches und friedliches Miteinander in Deutschland. Diese mit Leben zu füllen, ist eine tägliche Aufgabe. Eine Mitmach-Aktion in Mayen verdeutlicht das klangvoll. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Grundgesetz ist die rechtliche Basis für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in Deutschland, und das Ehrenamt ist unerlässlich, um das soziale Miteinander zu festigen. Dass Recht und Ordnung und mitmenschliches Handeln zusammengehören, um der Gesellschaft Halt zu geben, sollte der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erstmals ausgerufene Ehrentag zum 77.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenGlaube & Kirche

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