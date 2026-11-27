Bau von 124 Wohnungen in Mayen Wie geht es mit Wohnbauprojekt im Vogelsang weiter? Thomas Brost 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Mayener im Nachtigallenweg kritisieren Neubaupläne. Rico Rossival

Im Mayener Nachtigallenweg regt sich Widerstand. 58 Anwohner fühlen sich unzureichend informiert über ein Großwohnbauprojekt in unmittelbarer Nähe. Im Kottenheimer Weg sollen in sieben Gebäuden 124 Wohneinheiten geschaffen werden. Wie geht es weiter?

Ein großes Wohnbauprojekt soll im Norden von Mayen verwirklicht werden. So will es zumindest ein Investor aus Polch, der eine Gewerbebrache mit 124 Wohneinheiten bebauen will. Widerstand kommt aus dem nahe gelegenen Nachtigallenweg, aus dem man einen teils freien Blick auf das Großprojekt – und die Großbaustelle – haben wird.







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