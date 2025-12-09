Zu Besuch in Polch Wie geht es an einer Montessori-Schule zu? Martin Ingenhoven 09.12.2025, 07:00 Uhr

i Noch besteht die Polcher Montessori-Schule Sonnenschein aus einer Containeranlage. Doch bald sollen hier die endgültigen Schulgebäude entstehen. Martin Ingenhoven

Wie Schüler an einer Montessori-Schule lernen und was es mit dieser Schulform auf sich hat, darüber hat sich die RZ mit Sandra Schäfer (Vorstandsmitglied der Polcher Montessori-Schule Sonnenschein) und Lernbegleiterin Stefanie Groth unterhalten.

Wer dem Geisnacher Weg in Polch bis zum Ende folgt, sieht sie nach kurzer Fahrstrecke vor sich aufragen: die Containeranlage, die derzeit noch die Freie Montessori-Schule Sonnenschein beherbergt. Die direkte Umgebung ist bereits mit Lavaschotter aufgefüllt und planiert; hier sollen in den kommenden Jahren die neuen Schulgebäude entstehen.







Artikel teilen

Artikel teilen