Wie geht es an einer Montessori-Schule zu?

Wie Schüler an einer Montessori-Schule lernen und was es mit dieser Schulform auf sich hat, darüber hat sich die RZ mit Sandra Schäfer (Vorstandsmitglied der Polcher Montessori-Schule Sonnenschein) und Lernbegleiterin Stefanie Groth unterhalten.
Wer dem Geisnacher Weg in Polch bis zum Ende folgt, sieht sie nach kurzer Fahrstrecke vor sich aufragen: die Containeranlage, die derzeit noch die Freie Montessori-Schule Sonnenschein beherbergt. Die direkte Umgebung ist bereits mit Lavaschotter aufgefüllt und planiert; hier sollen in den kommenden Jahren die neuen Schulgebäude entstehen.