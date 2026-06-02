Die Pfarrer-Bechtel-Grundschule in Mendig soll ein Ganztagsschulangebot bekommen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats wurden dazu mehrere Beschlüsse gefasst. Diesen Maßnahmen hat das Gremium zugestimmt.
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Die Verbandsgemeinde Mendig will im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes ein Ganztagsschulangebot an der Pfarrer-Bechtel-Grundschule etablieren. Ziel ist es, den Eltern damit die Chance zu bieten, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf die bestmögliche Wahl zu treffen.