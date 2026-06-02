Wie geht es an der Mendiger Grundschule weiter?

Die Pfarrer-Bechtel-Grundschule in Mendig soll ein Ganztagsschulangebot bekommen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats wurden dazu mehrere Beschlüsse gefasst. Diesen Maßnahmen hat das Gremium zugestimmt.

Die Verbandsgemeinde Mendig will im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes ein Ganztagsschulangebot an der Pfarrer-Bechtel-Grundschule etablieren.

Ziel ist es, den Eltern damit die Chance zu bieten, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf die bestmögliche Wahl zu treffen.