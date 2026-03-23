Timo Kanzinger (CDU) ist der neue Verbandsbürgermeister der Vordereifel. Obwohl er in kaum einem Ort unter 50 Prozent der Stimmen holte, gab es einige interessante Einzelergebnisse und Stimmen zur Wahl.
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Das Geschehen rund um die Landtagswahl war am Sonntagabend im Rathaus der Verbandsgemeinde Vordereifel von eher nebensächlichem Interesse. Wer ab 18 Uhr in den großen Sitzungssaal gekommen war, fieberte vor allem mit den drei Kandidaten für das Amt des Verbandsbürgermeisters mit.