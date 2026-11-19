Tipps aus Polch und Neuwied Wie Ernährung unseren Schlaf beeinflusst Birgit Pielen 19.11.2026, 17:40 Uhr

i Ernährung und Schlaf beeinflussen sich gegenseitig. Schlafmedizinerin Hella-Maria Kurtz sagt: „Dabei spielt nicht nur eine Rolle, was wir essen, sondern auch wann und wie viel.“ rh2010 - stock.adobe.com

Soll man abends auf den Espresso verzichten? Und lieber nach 18 Uhr nichts mehr essen? Ernährung beeinflusst unseren Schlaf erheblich. Was jeder dazu wissen sollte, erklären eine Schlafmedizinerin und eine Gastroenterologin.

Ein Glas Wein zum Einschlafen, eine Banane am Abend oder lieber nach 18 Uhr nichts mehr essen? Rund um Ernährung und Schlaf gibt es viele Empfehlungen. Was ist Mythos? Was ist tatsächlich wissenschaftlich belegt? Die Schlafmedizinerin Hella-Maria Kurtz (Polch) und die Gastroenterologin Stefanie Rothkegel (Neuwied) erklären, worauf es wirklich ankommt.







Artikel teilen

Artikel teilen