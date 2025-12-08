Wie eine Andernacherin das Stadtbild veränderte

Mehtap Turan ist seit sieben Jahren Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv. Nun wurde sie für ihr Engagement vom Kreis Mayen-Koblenz geehrt. Wie die Unternehmerin auf ihr Ehrenamt blickt - und was sie sich von der Politik wünscht.
Bevor Mehtap Turan im Frühjahr 2018 den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) übernahm, herrschte unter den Einzelhändlern noch ein anderer Geist als heute. Es fehlte an Zusammenhalt und der Motivation, gemeinsam etwas für die Innenstadt zu bewirken.