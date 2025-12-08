Mehtap Turan ausgezeichnet Wie eine Andernacherin das Stadtbild veränderte Martina Koch 08.12.2025, 06:00 Uhr

i Mehtap Turan ist Inhaberin eines Modestudios in der Andernacher Hochstraße und engagiert sich seit mehr als sieben Jahren als Vorsitzende für die Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv. Dafür wurde sie vom Kreis Mayen-Koblenz nun mit dem Großen Wappenteller geehrt. Martina Koch

Mehtap Turan ist seit sieben Jahren Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv. Nun wurde sie für ihr Engagement vom Kreis Mayen-Koblenz geehrt. Wie die Unternehmerin auf ihr Ehrenamt blickt - und was sie sich von der Politik wünscht.

Bevor Mehtap Turan im Frühjahr 2018 den Vorsitz der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) übernahm, herrschte unter den Einzelhändlern noch ein anderer Geist als heute. Es fehlte an Zusammenhalt und der Motivation, gemeinsam etwas für die Innenstadt zu bewirken.







