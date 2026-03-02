Der kommende Andernacher Bürgermeister Sammy Labidi (SPD) hat in jungen Jahren mehrere Hip-Hop-Songs aufgenommen. Die szenetypisch provokanten Texte gefallen nicht jedem. Durch die CDU werden die dazu gehörigen Musikvideos zum Politikum.
Lesezeit 4 Minuten
Das Musikvideo, das wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl im Andernacher Stadtrat für Aufruhr sorgte, ist knapp vier Minuten lang und auf der Plattform YouTube bereits seit einiger Zeit vertreten: Es stammt aus dem Jahr 2007. Zu sehen sind mal mehr, mal weniger schöne Ecken Andernachs in Schwarz-Weiß als Kulisse, während ein junger Mann zu wummernden Bässen in für die Hip–Hop-Szene typischer Sprache darüber rappt, dass er sich zu wehren weiß – ...