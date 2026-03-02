Aufregung in Andernach
Wie ein Rap-Video die Bürgermeisterwahl aufmischte
Wie ein "rappender Rabauke" tritt der frisch gewählte Bürgermeister Sammy Labidi (SPD) schon lange nicht mehr auf: Der 40-Jährige steht zu seinen musikalischen Anfängen, die den Grundstein für seine weitere musikalische Karriere bildeten.
Ingo Beller

Der kommende Andernacher Bürgermeister Sammy Labidi (SPD) hat in jungen Jahren mehrere Hip-Hop-Songs aufgenommen. Die szenetypisch provokanten Texte gefallen nicht jedem. Durch die CDU werden die dazu gehörigen Musikvideos zum Politikum.

Das Musikvideo, das wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl im Andernacher Stadtrat für Aufruhr sorgte, ist knapp vier Minuten lang und auf der Plattform YouTube bereits seit einiger Zeit vertreten: Es stammt aus dem Jahr 2007. Zu sehen sind mal mehr, mal weniger schöne Ecken Andernachs in Schwarz-Weiß als Kulisse, während ein junger Mann zu wummernden Bässen in für die Hip–Hop-Szene typischer Sprache darüber rappt, dass er sich zu wehren weiß – ...

