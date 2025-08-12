Bei der Bundeswehr war er Hubschrauberpilot, Chef der fliegenden Einheiten und Kommandeur des Flugplatzes Mendig. Jahre später kam der Perspektivwechsel: Hans-Georg Hammes landete überraschend im Bürgermeisteramt von Ochtendung.

Seit Kurzem fährt er mit einem Dachroller durch Ochtendung: Hans-Georg Hammes ist gerne schnell unterwegs. In seiner Garage steht noch eine Ducati, das BMW-Gefährt hat hingegen nur 15 PS. „Wer so ein Ding fährt, muss selbstbewusst sein“, sagt der 67-Jährige lachend. Selbstbewusst ist er – und als ehemaliger Hubschrauberpilot vor einem Jahr überraschend im Bürgermeisteramt von Ochtendung gelandet. Mit unserer Zeitung hat er über seinen Kaltstart in der Kommunalpolitik gesprochen.

Sie sind jetzt ein Jahr Ortsbürgermeister von Ochtendung. War das ein gutes Jahr?

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, hat Udo Jürgens gesungen. Und da steckt viel Wahrheit drin. Es kommt ja nur darauf an, was man daraus macht. Und ja, es war ein sehr gutes Jahr – mit vielen interessanten, neuen Aufgaben und dem Kennenlernen toller Menschen.

Auch ohne vorherige kommunalpolitische Erfahrung?

Das passt zu meinem Lebensstil, meiner Art und Weise zu leben. Ich gehe gerne Herausforderungen an, weil ich Spaß daran habe.

Sie waren vorher bei der Bundeswehr.

Genau. Ich war Berufssoldat und bin 2013 pensioniert worden. Ich habe dann noch zehn Jahre als Reservist bei der Bundeswehr gearbeitet, war also immer wieder Fulltime-Soldat.

Was war Ihre Aufgabe als Berufssoldat?

Ich war Heeresflieger, bin zum Hubschrauberpiloten ausgebildet worden und habe dabei alle Laufbahnen durchlaufen bis hin zum höheren Dienst, um dabei dann als Chef von fliegenden Einheiten verwendet zu werden. Zum Schluss habe ich den Flugplatz Mendig geführt und habe diesen dann als letzter verantwortlicher Flugplatzkommandant zusammen mit den Kommunalverantwortlichen der VG Mendig über die Konversion in die zivile Nutzung geführt.

i Wenn der Flugplatz Mendig zu Bundeswehrzeiten zum Tag der offenen Tür lud, war auch Hans-Georg Hammes (rechts) als Hubschrauberpilot mit von der Partie. Winfried Scholz

Was hat Sie am Fliegen gereizt?

Beim Fliegen hat man eine andere Perspektive. Allerdings war es bei mir nicht so, dass ich schon von klein auf Pilot werden wollte, sondern irgendwann sagte jemand zu mir: „Mensch, du könntest doch Offizier und Pilot werden.“ Und dann habe ich überlegt und Ja gesagt. Letztendlich war die Fliegerei genau das, was zu mir gepasst hat. Beim Fliegen muss oft und schnell entschieden werden. Man hat eine hohe Verantwortung. Das war das Schöne daran.

Wie sehen Sie die Rolle der Bundeswehr?

Die Bundeswehr ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Es ist ein Instrument unseres Staates, um unsere demokratische Freiheit zu schützen – was nicht genug gesehen wird. Die Finanzierung kostet viel Geld – stimmt. Es ist mitunter schwierig, das der Bevölkerung zu vermitteln. Aber wir brauchen eine gute Ausstattung, um unseren freiheitlichen Staat zu verteidigen. Das muss es uns wert sein.

i "Mich hat die Arbeitsintensität überrascht", sagt Hans-Georg Hammes über das Ehrenamt als Ortsbürgermeister. "Ich wusste zwar, dass viel auf mich zukommt, aber die Menge an Aufgaben hat mich überrascht." Birgit Pielen

Nun sind Sie, der Ex-Pilot, im Bürgermeisterbüro von Ochtendung gelandet. Gibt es hier überraschende Perspektiven?

Ja, mich hat die Arbeitsintensität überrascht. Ich wusste zwar, dass viel auf mich zukommt, aber die Menge an Aufgaben ist bei der Größe des Ortes immens. Zum Glück arbeite ich gerne und viel. Mir macht das Amt Spaß. Mein Alter in Verbindung mit der Lebenserfahrung hilft mir bei der Ausübung des Amtes – gerade auch dabei, das große Ganze für die Entwicklung von Ochtendung im Auge zu behalten, auch wenn einzelne Partikularinteressen demgegenüber stehen. Dann ist es wichtig, mit den Bürgern in den Austausch zu gehen und die Schritte zu erläutern. Da steht meine Tür für den Einzelnen immer offen, für alle Bürger bieten wir hierzu entsprechende Bürgerversammlungen an.

Wie viel Zeit verbringen Sie jeden Tag im Ehrenamt?

Unter sieben Stunden täglich geht fast nichts. Manchmal sind es zwölf Stunden, wenn viele Sitzungen, Besprechungen oder Abendveranstaltungen anstehen.

Welche Eigenschaften des Berufssoldaten decken sich mit denen des Bürgermeisters?

Ich war ja vorher nie kommunalpolitisch tätig und bin vor der Kommunalwahl 2024 gefragt worden, ob ich für das Bürgermeisteramt kandidieren möchte. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das überhaupt kann. Aber es gehört nicht nur die fachliche und kommunalpolitische Tätigkeit dazu, in die man hineinwachsen kann, sondern es gibt viele Dinge, die zu organisieren, zu beurteilen und zu entscheiden sind. Und darin sehe ich meine Stärke. Da bringe ich viel durch meine berufliche Expertise und Erfahrung ein.

i Hans-Georg Hammes ist nach wie vor begeistert von seinem Ehrenamt. Birgit Pielen

Sie waren Berufssoldat. Sind Sie heute Parteisoldat?

Nein (lacht). Die Wahrheit ist: Mein Vater war ein begeisterter CDU-Mann. Als er mit 98 Jahren starb, bin ich auf seine Parteimitgliedschaft gestoßen, weil ich die Beitragszahlungen hätte kündigen müssen. Ich habe dann gesagt: „Pass auf, Papa, in Erinnerung an dich übernehme ich die CDU-Mitgliedschaft.“ So bin ich 2021 in die Partei eingetreten, mit deren Inhalten und Zielen ich mich auch identifiziere. Darüber hinaus arbeite ich mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat gerne und gut für unseren Ort zusammen.

Sie haben dann recht schnell eine digitale Orts-App eingeführt.

Ja, diese haben wir recht schnell eingeführt, da dies für uns genau das Mittel zu Information und Kommunikation ist. Die hohe Nutzerzahl, zirka 3900 Downloads bei 5700 Einwohnern, geben uns recht mit dieser Entscheidung. Natürlich greifen wir auch auf die bisherigen Kommunikationskanäle wie das „Amtsblättchen“ zurück. Die Orts-App hat nur den entscheidenden Vorteil, dass tagesaktuelle Themen schnell in die Dorfgemeinschaft getragen werden können und eine direkte Rückkopplung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen kann.

Warum funktioniert das in Ochtendung so gut?

Der liebe Gott hat uns die Sprache gegeben. Und die sollten wir für gute Kommunikation nutzen. Wir haben zum Beispiel die Rubrik „Ochtendung-Melder“ eingeführt. In dem Formular können die Einheimischen eintragen, was verbessert werden könnte, Anregungen, Ideen, Hinweise geben.

i In der Orts-App gibt es viele Informationen und einen "Ochtendunger-Melder". Screenshot/Birgit Pielen

Was macht Ochtendung lebens- und liebenswert?

Wir sind die zweitgrößte Gemeinde im Maifeld. Ich bin überzeugt von dem Potenzial, was in dieser Gemeinde steckt, dahinter stehen viele motivierte Bürgerinnen und Bürger, die Ochtendung weiterbringen wollen. Was uns wirklich ausmacht, sind unsere Vereine. Jetzt ist gerade der 55. Verein gegründet worden. Als ich das Bürgermeisteramt übernommen habe, wurde mir erst richtig bewusst, wie wichtig unsere Vereine sind. Wir unterstützen sie alle im Rahmen unserer Möglichkeiten.

Das Bürgermeisteramt, so klingt es, macht Ihnen große Freude ...

Meine Euphorie ist jedenfalls bisher nicht abgeklungen. Ich habe Spaß am Gestalten. Ich entscheide auch gerne und arbeite unglaublich gerne mit Menschen und für die Menschen in Ochtendung. Wichtig ist, dass wir gemeinsam die Lebensqualität in Ochtendung für alle weiter verbessern und wir auch in Zukunft gerne in unserer Gemeinde wohnen.