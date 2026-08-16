Verein in Mendig plant Aktion
Wie Ehrenamtliche Kinder beim Lesenlernen unterstützen
Kinder zum Lesen bringen, sie unterstützen: Das ist die Idee der Leselernhelfer in Mendig. Karl Gunkel ist Vorsitzender des Vere
Kinder zum Lesen bringen, sie unterstützen: Das ist die Idee der Leselernhelfer in Mendig. Karl Gunkel ist Vorsitzender des Vereins Mentor, seine Ehefrau Doris die pädagogische Koordinatorin.
Elvira Bell

Lesen macht vielen Kindern Spaß – für andere ist es eine Quelle von Frust und Ärger, wenn es nicht gut klappt. Dabei ist Lesenkönnen so wichtig. Um leseschwache Kinder in Mendig kümmern sich sogenannte Lese-Mentoren. So funktioniert das Ehrenamt.

Lesezeit 3 Minuten
Lesen öffnet Welten. Doch die Realität sieht oft anders aus. Bundesweit haben 25 Prozent der Grundschüler am Ende der vierten Klasse eine ungenügende Lesekompetenz. Sprache ist der wichtigste Schlüssel für die Zukunft der Kinder. Und genau hier setzt der Verein Mentor – die Leselernhelfer Mendig an.
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