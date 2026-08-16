Lesen macht vielen Kindern Spaß – für andere ist es eine Quelle von Frust und Ärger, wenn es nicht gut klappt. Dabei ist Lesenkönnen so wichtig. Um leseschwache Kinder in Mendig kümmern sich sogenannte Lese-Mentoren. So funktioniert das Ehrenamt.

Lesen öffnet Welten. Doch die Realität sieht oft anders aus.

Bundesweit haben 25 Prozent der Grundschüler am Ende der vierten Klasse eine ungenügende Lesekompetenz. Sprache ist der wichtigste Schlüssel für die Zukunft der Kinder. Und genau hier setzt der Verein Mentor – die Leselernhelfer Mendig an.