Standort Andernach im Blick Wie die Wirtschaftsförderung Unternehmen stärkt Wolfgang Lucke 28.07.2026, 16:00 Uhr

i Sie fördern als Team die Andernacher Wirtschaft: Citymanagerin Neele Kremer (von links), Wirtschaftsförderer Dustin Heip und Assistentin Sarah Ackermann. Sebastian Schmidt

Der Andernacher Wirtschaftsförderer Dustin Heip und sein Team vernetzen Unternehmen, Verwaltung und Politik. Das Ziel: den Wirtschaftsstandort zu stärken und weiterzuentwickeln. Dafür gibt es in diesem Jahr ein neues Format.

Seit Oktober steht die Wirtschaftsförderung der Stadt Andernach unter der Leitung von Dustin Heip. Heip sieht seinen Aufgabenbereich in erster Linie unter dem Begriff der Dienstleistung. „Ein Unternehmen soll nach einem Gespräch mit uns nicht nur eine weitere Telefonnummer haben, sondern wissen, wie es konkret weitergeht.







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