Landtagswahl im Kreis MYK Wie die CDU die Konkurrenz abhängt Thomas Brost 23.03.2026, 15:50 Uhr

i Torsten Welling (CDU) geht gestärkt aus der Landtagswahl hervor. Ist er reif für höhere Aufgaben in Mainz? Peter Schmitz

Bei den Wahlen 2021 hatte die SPD bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Mayen noch die Nase vorn – diesmal ist alles anders: Die CDU distanziert die Konkurrenz deutlich. Und die AfD holt ausgerechnet in den Städten stark auf.

Politisch umkämpft ist all die Jahre die Region zwischen Mayen und Andernach gewesen, mit politisch wechselnder Vormachtstellung. Jetzt dominiert die Farbe Schwarz mit ein paar Einsprengseln von Rot und Blau: Die CDU trägt eindeutig den Sieg in den Wahlkreisen 11 (Andernach) und 12 (Mayen) davon und hängt die SPD als stärkste Kraft bei den Zweitstimmen ab.







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