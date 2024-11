Gefährlicher Einsatz in Mendig Wie die Bergwacht drei Jugendliche aus der Tiefe rettet 20.11.2024, 15:47 Uhr

i Zwei Bergretter der Bergwacht im DRK Ettringen kommen erschöpft aus dem erfolgreichen Einsatz. Steil TV

28 Meter tief stürzen drei junge Männer in einen Schacht in Mendig - nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dass alle drei noch Glück im Unglück hatten, erläutert der Einsatzleiter der Bergwacht Ettringen.

In einen 28 Meter tiefen Schacht sind drei junge Männer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren am Sonntagabend in Mendig gestürzt – alle drei wurden schwer verletzt, einer kämpft um sein Leben. Wie dramatisch, schwierig und gefährlich die Rettung der Jugendliche gewesen ist, schildert der Leiter der Bergwacht, Nico Syré aus Ettringen die Ereignisse.

