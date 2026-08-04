Konversionsprojekt Gewerbepark
Wie der Mendiger Flugplatz abhebt
Ab und zu landen Flugzeuge auf dem Sonderflugplatz – wie dieser Nachbau einer US-amerikanischen Militärmaschine.
Ab und zu landen Flugzeuge auf dem Sonderflugplatz – wie dieser Nachbau einer US-amerikanischen Militärmaschine.
Rico Rossival

Als die Heeresflieger vor gut 18 Jahren den Standort Mendig verließen, war die Bitternis groß. Danach wurde auf dem Flugplatz jedoch ein erfolgreiches Konversionsprojekt großgezogen. 80 Firmen, 800 Arbeitsplätze – die Zahlen sprechen für sich.

Lesezeit 4 Minuten
Das Kind ist erwachsen geworden. „Jetzt ist das 18. Lebensjahr der Konversion. Wir haben die Volljährigkeit erreicht“, sagt Jörg Lempertz augenzwinkernd. Was der Bürgermeister (CDU) und Verbandsvorsteher meint, ist die Geburtsstunde und die Entwicklung des Gewerbeparks Flugplatz Mendig.
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