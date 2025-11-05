Missbrauchsprozess in Koblenz Wie der „geliebte Onkel“ zum Täter wird 05.11.2025, 13:49 Uhr

i Der Angeklagte bespricht sich kurz vor der Urteilsverkündung mit seinem Anwalt, dem Koblenzer Strafverteidiger Philipp Grassl. Birgit Pielen

Hermann K. wird wegen sexuellen Missbrauchs seiner Nichte vom Landgericht Koblenz zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Richterin Julia Rau geht in der Urteilsbegründung ausführlich auf die Strategie des Täters ein.

Beim dritten Prozesstag am Koblenzer Landgericht fällt das Urteil: Ein 63-jähriger Mann aus der Eifel hat seine kleine Nichte schwer sexuell missbraucht und muss deshalb eine fünfjährige Haftstrafe verbüßen. Die Vorsitzende Richterin Julia Rau ist überzeugt: „Er hat das besondere Näheverhältnis als geliebter Onkel ausgenutzt.







