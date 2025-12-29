Kottenheimer Geschichte Wie das Wasser das Leben im Eifelort geprägt hat Elvira Bell 29.12.2025, 14:00 Uhr

i Der Wieseburbrunnen auf dem Gelände gegenüber der Volksbank RheinAhrEifel. Elvira Bell

Ohne Wasser läuft nichts – so kann man knapp zusammenfassen, wie wichtig Flüsse und Bäche für das Alltagsleben sind. Und schon immer waren, wie der jüngste Band des Arbeitskreises Kottenheimer Geschichte zeigt.

In ihrem Song „Dat Wasser vun Kölle es joot“ betonen die Bläck Föös, wie wichtig den Menschen in Köln ihr Wasser ist. Damit stehen sie nicht allein: Auch den Mitgliedern des Arbeitskreises Kottenheimer Geschichte ist ihr Wasser wichtig. „Wasser ist Leben – und für Kottenheim war es seit jeher Quelle der Versorgung und täglich auch Ort der Begegnung“, so der Arbeitskreis.







Artikel teilen

Artikel teilen