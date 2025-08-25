Die kleine Ortsgemeinde Kehrig in der Vordereifel hat Gründe zu feiern. Neben dem 925-jährigen Bestehen wird vor allem die Arbeit der Vereine und Ehrenamtler geehrt. Ortsbürgermeister Stefan Ostrominski erklärt, warum das Vereinsleben so wichtig ist.

Die kleine Ortsgemeinde Kehrig zählt nur etwas mehr als 1200 Einwohner – kein Hindernis für das blühende Vereinsleben, wie sich auf der Feier zum 925-jährigen Bestehen des Ortes zeigt. Am ersten Festtag lockte eine vielfältige Vereinsmeile die Besucher in den Ortskern und in den Worten von Ortsbürgermeister Stefan Ostrominski wird deutlich: „Kehrig ist absolut lebendig.“

Im Kehriger Ortskern, dessen Straßen mit blau-gelben Flaggen des Ortswappens geschmückt sind, haben die Vereine gemeinsam mit der Ortsspitze eine ganze Meile mit einem bunten Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Rund um die Kirche reihen sich die Stände und Aktionen aneinander. Eines der Highlights laut Bürgermeister Ostrominski: Die mobile Festhalle, die in nur zwei Tagen aufgebaut wurde und das Logo der 925-Jahr-Feier trägt.

i Eines der Highlights: Die Festhalle, die in nur zwei Tagen aufgebaut wurde und das Loga der 925-Jahr-Feier trägt. Kim Fauss

Hier soll am Abend noch gemeinsam bei Live-Musik gefeiert werden, doch der Nachmittag gehört voll und ganz den Vereinen. „Ich denke, wenn man das Vereinsleben nicht fördert, können neu Zugezogene sich nicht in die Gemeinschaft integrieren“, erklärt Ostrominski die Entscheidung, das Fest auf diese Weise zu eröffnen. Neubürgern soll die Chance gegeben werden, sich in die Ortsgemeinschaft einzufinden, denn die Menschen sollen in Kehrig nicht nur wohnen, sondern auch leben, sagt der Bürgermeister.

Die Vereinsmeile biete die Möglichkeit, dass die verschiedenen Gruppen „ihre großartige Arbeit präsentieren können.“ Ob Junggesellenverein, Kehrig summt, der Förderverein des Kindergartens – sie alle waren maßgeblich an der Organisation des Events beteiligt, zählt Ostrominski stolz auf.

i Ortsbürgermeister Stefan Ostrominski ist begeistert vom Engagement der Vereine, die am ersten Tag der 925-Jahr-Feier eine Vereinsmeile auf die Beine gestellt haben. Kim Fauss

Die Stände laden ein zum Mitmachen und besonders die Kinder sollen sich ausprobieren können, erklärt der Bürgermeister. „Wir haben eine Schule und einen Kindergarten in eigener Trägerschaft und die sind beide voll, also wollen wird die Kinder im Ort auch entsprechend fördern.“

Besonders beliebt beim Kehriger Nachwuchs ist der Stand der Freiwilligen Feuerwehr, der direkt im Zentrum des Geschehens aufgebaut wurde. Hier können sich schon die Kleinsten an Löschübungen versuchen. Auch der Brunnen, den die Feuerwehrleute aus mehreren übereinandergestapelten Schläuchen und Ventilen gezaubert haben, zieht anerkennende Blicke auf sich. Ähnlich wie die ausgefallenen, glänzenden Oldtimer aus Martins Glanzwerkstatt, die sich auf der Polcherstraße in Richtung Kirche reihen und das Interesse von großen und kleinen Autofans wecken.

i Die blitzblank polierten Oldtimer aus Martins Glanzwerkstatt ziehen viele interessierte Blicke auf sich. Kim Fauss

Der Stand des Schützenvereins scheint ebenfalls ein Publikumsmagnet zu sein. Am improvisierten Schießstand in einer Hausgarage können die Kehriger ihre Zielfähigkeit unter Beweis stellen. Und auch die Frauengesellschaft hat mit ihrer Idee ein paar Meter weiter genau den Nerv der Festbesucher getroffen: leckere, selbst gemachte Cocktails.

Mehr als zehn Vereine, die teilweise noch mal mehrere Untergruppen haben, verzeichnet die Ortsgemeinde. Der wohl älteste und gleichzeitig größte ist der 1926 gegründete TUS Kehrig, weiß Bürgermeister Ostrominski. Und die jüngste Formation? „Die Frauengemeinschaft hat sich komplett neu aufgestellt. Das ist für alle Generationen gedacht und kommt auch gut an“, sagt Ostrominski über die seiner Meinung nach sehr engagierte Gruppe.

i Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kehrig gibts neben Löschübungen für Kinder auch einen selbstgebauten Schlauch-Brunnen zu bestaunen. Kim Fauss

Die 925-Jahr-Feier der Ortsgemeinde ist wohl das größte Event seiner Amtszeit, vermutet der Bürgermeister. Während die Feierlichkeiten am Samstag im Namen der Vereine standen, war am Sonntag das sogenannte Kirchraumprojekt der Höhepunkt. „Das ist ein Projekt, bei dem die Kirche außerhalb des normalen Zwecks genutzt wird“, erklärt Ostrominski mit Begeisterung. Mit einer Kunstausstellung zum Thema „Heimische Künstler“ wurde das Projekt eingeläutet, und damit vielleicht in die Geschichte der nächsten 925 Jahre der Ortsgemeinde eingehen.