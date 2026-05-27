Eifler prägt Wirtschaftswelt Wie attraktiv ist die Eifel für Hidden Champions? Kim Fauss 27.05.2026, 14:00 Uhr

i Von Hasborn in der Eifel auf die internationale Wirtschaftsbühne: Der ehemalige Wirtschaftsprofessor, Autor und Unternehmer Hermann Simon prägte den Begriff der Hidden Champions, der mittlerweile auf der ganzen Welt relevant ist. Reiner Diart

Hermann Simon erschuf in den 90er-Jahren eine ganz neue Wirtschaftskategorie: die Hidden Champions. Ursprünglich kommt Simon aus der Eifel und blickt nun im Interview mit unserer Redaktion auf die Dichte an versteckten Weltmarktführern in der Region.

In den 1990er-Jahren prägt Hermann Simon, der aus dem Eifelort Hasborn kommt, den Begriff Hidden Champion. Mittlerweile ist diese Bezeichnung ein fester Bestandteil der internationalen Wirtschaftswelt und beschreibt mittelständige Unternehmen, die weltweit oder auf ihrem Kontinent Marktführer sind und dabei – fast schon widersprüchlich – nicht übermäßig bekannt sind.







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