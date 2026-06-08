Klima in den MYK-Gemeinden Weshalb Schottergärten die Lage anheizen Martin Ingenhoven 08.06.2026, 11:00 Uhr

Für die einen sind sie eine praktische Alternative zu arbeitsintensiven Gärten, für die anderen eine ästhetische und ökologische Nullnummer: Schottergärten. Die Stadt Andernach hat sich intensiv mit dem Thema befasst und stellt Ergebnisse vor.

Es gibt ganze Bücher über sie – und leidenschaftliche Diskussionen in Onlineforen und sozialen Medien. Ihre Befürworter lieben sie und schwärmen von angeblicher Pflegeleichtigkeit. Ihre Gegner würden sie dagegen am liebsten eigenhändig umpflügen und in ein buntes Blütenmeer verwandeln: Die Rede ist von Schottergärten, kaum ein Neubaugebiet kommt ohne sie aus – durchgeplante graue Steinwüsten, darin nur wenig sorgfältig gestutztes Grün.







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