Während die Arbeiten am „Forum am Schlossgarten“ in Andernach zügig voranschreiten, läuft die Suche nach Mietern für die dort entstehenden Wohnungen und die Gastronomie. Interessenten sind aufgerufen, sich zu melden.
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Das Neubauprojekt „Forum am Schlossgarten“ in Herzen Andernachs ist in den vergangenen Monaten stetig in die Höhe gewachsen, aktuell beginnen bereits die Arbeiten am Innenausbau. In zentraler Lage entstehen dort neben 44 Mietwohnungen auch Praxisflächen, eine Filiale der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel und ein Restaurant.