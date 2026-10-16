Andernacher Neubauprojekt
Wer will Gastro im Forum am Schlossgarten betreiben?
Unweit des Koblenzer Tors und der Fußgängerzone entstehen in Andernach im „Forum am Schlossgarten“ 44 neue Mietwohnungen.
Unweit des Koblenzer Tors und der Fußgängerzone entstehen in Andernach im „Forum am Schlossgarten“ 44 neue Mietwohnungen.
Rico Rossival

Während die Arbeiten am „Forum am Schlossgarten“ in Andernach zügig voranschreiten, läuft die Suche nach Mietern für die dort entstehenden Wohnungen und die Gastronomie. Interessenten sind aufgerufen, sich zu melden.

Lesezeit 1 Minute
Das Neubauprojekt „Forum am Schlossgarten“ in Herzen Andernachs ist in den vergangenen Monaten stetig in die Höhe gewachsen, aktuell beginnen bereits die Arbeiten am Innenausbau. In zentraler Lage entstehen dort neben 44 Mietwohnungen auch Praxisflächen, eine Filiale der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel und ein Restaurant.
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