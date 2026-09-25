Mit Bedauern haben viele Buchfreunde auf die Nachricht reagiert, dass Nicole Anker ihre Andernacher Buchhandlung Ankerbuch verkaufen will. Mit der Redaktion hat die Buchhändlerin darüber gesprochen, was potenzielle Nachfolger mitbringen sollten.
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Die Buchhandlung Ankerbuch in Andernach ist für Buchliebhaber weit über die Stadtgrenzen hinaus eine feste Anlaufstelle: Bei Ankerbuch lässt es sich in gemütlicher Atmosphäre nach Büchern und anderen schönen Dingen stöbern, die Wein- und die Kaffeebar bieten die passende Begleitung zum Lesegenuss, und Autoren machen dort gern Station, um dem Publikum bei Veranstaltungen ihre Werke vorzustellen.