Ankerbuch steht zum Verkauf Wer will beliebte Andernacher Buchhandlung übernehmen? Martina Koch 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Nicole Anker sucht nach einer Nachfolge für ihre Buchhandlung Ankerbuch. Dort hat sie neben Lesungen auch Weinproben und weitere Veranstaltungen angeboten. Beim Stadtfest „Andernach schmeckt“ begrüßte sie etwa den Autor Andreas Seel und Herbert Buchweg, der feine Essige anbot. Elvira Bell

Mit Bedauern haben viele Buchfreunde auf die Nachricht reagiert, dass Nicole Anker ihre Andernacher Buchhandlung Ankerbuch verkaufen will. Mit der Redaktion hat die Buchhändlerin darüber gesprochen, was potenzielle Nachfolger mitbringen sollten.

Die Buchhandlung Ankerbuch in Andernach ist für Buchliebhaber weit über die Stadtgrenzen hinaus eine feste Anlaufstelle: Bei Ankerbuch lässt es sich in gemütlicher Atmosphäre nach Büchern und anderen schönen Dingen stöbern, die Wein- und die Kaffeebar bieten die passende Begleitung zum Lesegenuss, und Autoren machen dort gern Station, um dem Publikum bei Veranstaltungen ihre Werke vorzustellen.







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