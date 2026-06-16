Nach Krisengespräch in Mainz
Wer weiß eigentlich, warum die SPD Wahlen verliert?
Arbeitet die SPD in Rheinland-Pfalz ihre Wahlniederlage wirklich auf? Wenn ja: Was folgt dann daraus? So lässt sich im Kern die
Arbeitet die SPD in Rheinland-Pfalz ihre Wahlniederlage wirklich auf? Wenn ja: Was folgt dann daraus? So lässt sich im Kern die Kritik von VG-Chef Max Mumm und Landrat Marko Boos beschreiben.
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Nach der Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz äußerten der Maifelder VG-Chef Max Mumm und MYK-Landrat Marko Boos öffentlich Kritik an ihrer Partei. Jetzt gab es ein Krisengespräch in Mainz. Welche Erkenntnisse bleiben?

Lesezeit 3 Minuten
Die SPD ist im Umfragetief. Eine Forsa-Erhebung vom 9. Juni sieht die Partei bundesweit bei nur noch 11 Prozent. Da ist das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vom 22. März mit 25,9 Prozent fast noch ein Traumwert für die Genossen – hat aber bekanntlich nicht für die Regierungsmehrheit gereicht.

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Andernach & MayenPolitik (LaWa)

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