Nach Krisengespräch in Mainz Wer weiß eigentlich, warum die SPD Wahlen verliert? Birgit Pielen 16.06.2026, 10:00 Uhr

i Arbeitet die SPD in Rheinland-Pfalz ihre Wahlniederlage wirklich auf? Wenn ja: Was folgt dann daraus? So lässt sich im Kern die Kritik von VG-Chef Max Mumm und Landrat Marko Boos beschreiben. Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Nach der Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz äußerten der Maifelder VG-Chef Max Mumm und MYK-Landrat Marko Boos öffentlich Kritik an ihrer Partei. Jetzt gab es ein Krisengespräch in Mainz. Welche Erkenntnisse bleiben?

Die SPD ist im Umfragetief. Eine Forsa-Erhebung vom 9. Juni sieht die Partei bundesweit bei nur noch 11 Prozent. Da ist das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vom 22. März mit 25,9 Prozent fast noch ein Traumwert für die Genossen – hat aber bekanntlich nicht für die Regierungsmehrheit gereicht.







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