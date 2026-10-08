Düsterer Ausblick für 2027
Wer stoppt Mayens Schuldenspirale?
Er sieht eine tiefe Krise der kommunalen Finanzen ohne Licht am Horizont: Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid.
Er sieht eine tiefe Krise der kommunalen Finanzen ohne Licht am Horizont: Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid.
Rico Rossival

Die Stadt Mayen sitzt in der Schuldenfalle. Die Löcher im Haushalt 2027 werden riesengroß sein - trotz erfreulicher Entwicklung der Gewerbesteuer. Wie schätzt der Oberbürgermeister die Lage ein, und was empfiehlt Dirk Meid?

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Mayen ist kein Einzelfall: Sie sitzt ebenso in der Schuldenfalle wie viele andere Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Für 2027 droht sogar ein Rekorddefizit an Schulden. So könnte der Ergebnishaushalt auf ein Minus von 12,7 Millionen Euro, der Finanzhaushalt auf ein Minus von 11,6 Millionen Euro kommen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren