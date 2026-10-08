Die Stadt Mayen sitzt in der Schuldenfalle. Die Löcher im Haushalt 2027 werden riesengroß sein - trotz erfreulicher Entwicklung der Gewerbesteuer. Wie schätzt der Oberbürgermeister die Lage ein, und was empfiehlt Dirk Meid?
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Die Stadt Mayen ist kein Einzelfall: Sie sitzt ebenso in der Schuldenfalle wie viele andere Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Für 2027 droht sogar ein Rekorddefizit an Schulden. So könnte der Ergebnishaushalt auf ein Minus von 12,7 Millionen Euro, der Finanzhaushalt auf ein Minus von 11,6 Millionen Euro kommen.