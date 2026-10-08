Düsterer Ausblick für 2027 Wer stoppt Mayens Schuldenspirale? Thomas Brost 08.10.2026, 11:00 Uhr

i Er sieht eine tiefe Krise der kommunalen Finanzen ohne Licht am Horizont: Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid. Rico Rossival

Die Stadt Mayen sitzt in der Schuldenfalle. Die Löcher im Haushalt 2027 werden riesengroß sein - trotz erfreulicher Entwicklung der Gewerbesteuer. Wie schätzt der Oberbürgermeister die Lage ein, und was empfiehlt Dirk Meid?

Die Stadt Mayen ist kein Einzelfall: Sie sitzt ebenso in der Schuldenfalle wie viele andere Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Für 2027 droht sogar ein Rekorddefizit an Schulden. So könnte der Ergebnishaushalt auf ein Minus von 12,7 Millionen Euro, der Finanzhaushalt auf ein Minus von 11,6 Millionen Euro kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen