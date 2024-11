Einzelhandel in der Krise Wer näht noch? Neuer Leerstand in Mayen Elvira Bell 16.11.2024, 14:00 Uhr

i Ende des Jahres gehen beim Traditionsfachgeschäft der Stofferia, ehemals Singer, in der Mayener Innenstadt die Lichter aus. Nach wie vor kennen die Stammkunden das Fachgeschäft zumeist unter dem Namen Singer. Der Räumungsverkauf läuft. Elvira Bell Elvira Bell

Der Einzelhandel ist in der Krise. In der Innenstadt von Mayen schließt ein weiteres Geschäft. Was sind die Gründe?

Ein weiterer Leerstand in der Mayener Innenstadt steht unmittelbar bevor. Nach der Schließung der beiden familiengeführten Schuhgeschäfte in der Brücken- und in der Marktstraße zum 31. Dezember dieses Jahres geht mit dem Aus des etablierten Stoffgeschäfts Singer beziehungsweise der Stofferia-Filiale eine weitere Ära zu Ende.

