Siebenjährige randalieren Wer kommt für die Verwüstung an Mayener Schule auf? 08.10.2025, 12:00 Uhr

i Von außen sieht man nichts, aber in der Clemensschule haben Zweitklässler eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Es stellt sich die Frage, wer für den Schaden aufkommen wird. Thomas Brost

Eine Spur der Verwüstung haben zwei Zweitklässler in der Mayener Clemensschule hinterlassen: Sie setzten die Toiletten unter Wasser, randalierten in den Fluren. Jetzt wird über die Verantwortlichkeit der Siebenjährigen diskutiert.

Großen Wirbel hat die Nachricht ausgelöst, dass zwei sieben Jahre alte Jungs Teile der Mayener Clemensschule, ihrer Schule, verwüstet haben. Inzwischen steht fest: Der Schaden ist nicht so hoch wie zunächst befürchtet. In Mayen und auch weit darüber hinaus im Internet jedoch geht die Diskussion weiter, wie es so weit kommen konnte.







