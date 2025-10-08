Siebenjährige randalieren: Wer kommt für die Verwüstung an Mayener Schule auf?
Siebenjährige randalieren
Wer kommt für die Verwüstung an Mayener Schule auf?
Eine Spur der Verwüstung haben zwei Zweitklässler in der Mayener Clemensschule hinterlassen: Sie setzten die Toiletten unter Wasser, randalierten in den Fluren. Jetzt wird über die Verantwortlichkeit der Siebenjährigen diskutiert.
Lesezeit 2 Minuten
Großen Wirbel hat die Nachricht ausgelöst, dass zwei sieben Jahre alte Jungs Teile der Mayener Clemensschule, ihrer Schule, verwüstet haben. Inzwischen steht fest: Der Schaden ist nicht so hoch wie zunächst befürchtet. In Mayen und auch weit darüber hinaus im Internet jedoch geht die Diskussion weiter, wie es so weit kommen konnte.