Mayen Wer kennt die Zahl der Hohlräume? 23.09.2025, 13:00 Uhr

i Zeitweise gibt es eine Tonnagebeschränkung in dem gefährdeten Bereich im Norden Mayens. Thomas Brost

1,2 Millionen Euro hat die Stadt Mayen in den jüngsten Jahren verausgaben müssen, um oberirdische Bereiche im Gewerbegebiet „Am Layerhof“ gegen unterirdische Hohlräume zu sichern. Die Arbeiten gehen jetzt weiter.

Dieser Tage sollen weitere Arbeiten im Bereich „Am Layerhof“ im Norden der Mayener Kernstadt beginnen, damit Liegenschaften gegen die Gefahr von instabilen Hohlräumen unter Tage gesichert werden. Bisher musste die Stadt Mayen für Interventionen mit hochwertiger Sicherung von ehemaligen Tagesbrüchen rund 1,2 Millionen Euro aufwenden.







Artikel teilen

Artikel teilen