Gut zwei Jahre hat sich ein Fachbüro mit der Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Mayen befasst und die Gebäude bewertet. Jetzt soll in Kürze das Ergebnis stehen. Was fängt die Stadtverwaltung damit an?

Wie werden künftig die Wohnungen in Mayen beheizt? Gas und Heizöl dominieren, aber die umweltfreundlichere Fernwärme ist, in Mayen erzeugt, auf dem Vormarsch. Um einen Überblick zu erhalten, wie der Istzustand in jedem städtischen Quartier ist, hat die Stadtverwaltung die Kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Sie soll auch Lösungen skizzieren, allerdings hat sich seit den ersten Überlegungen vor zwei Jahren doch einiges geändert.

Damals war man davon ausgegangen, dass es strikte Vorgaben geben dürfte, mit der die Stadt die Wohneigentümer dazu bringen würde, von fossilen Energieträgern umzusteigen. „Wir haben nicht vor, jemanden zu etwas zu verpflichten“, sagt Oberbürgermeister Dirk Meid. Das heißt im Klartext: Zwangsmaßnahmen für einen Umstieg wird es in der 20.000-Einwohner-Stadt nicht geben. Zumindest nicht für Bestandsanlagen. Anders wird es sich bei neuen Baugebieten verhalten: Da darf die Kommune verlangen, dass die Dekarbonisierung greift, der Bauherr also fossilfreie Energieträge in Neubauten einbauen muss.

Stadtchef Dirk Meid spricht die Bestandsbauten in der Kommunalen Wärmeplanung an.

Die Kommunale Wärmeplanung wird, so Meid, „das große Raster für Mayen sein, um zu sehen, was wo Sinn macht“. Vieles werde wohl darauf hinauslaufen, dass Wärmepumpen verstärkt eingebaut werden. Eine Mayener Besonderheit ist die Fernwärme, die in der Kartonfabrik Moritz J. Weig erzeugt und als Prozesswärme zusammen mit einem Gaszusatz an größere Institutionen in der Stadt sowie Privathaushalte weitergegeben wird. Für die FWM sieht Meid noch ein größeres Potenzial. Der jüngste Anschluss liegt im Godalminghaus, also der Intendanz der Mayener Burgfestspiele. Von dort ließen sich auch Leitungen in die Genovevaburg legen, die zurzeit renoviert wird. Stadtchef Meid kann sich sehr gut eine Verteilung mit Fernwärme zum Abschluss der Arbeiten, mit denen in vier Jahren zu rechnen ist, in die Burg vorstellen. Jedenfalls ist diese Art der Versorgung für die runderneuerte Burg eingeplant.

Genauso wenig, wie die Stadt einen Zwang auf Hausbesitzer ausüben kann in puncto Energieträger, genauso wenig haben Hausbesitzer einen Anspruch darauf, an die Fernwärme angeschlossen zu werden. Das müsse individuell nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wohl entschieden werden.

Seit 26 Jahren gibt es die Fernwärmeversorgung in Mayen

Nicht wie geplant Ende Oktober, sondern einige Monate später wird die Kommunale Wärmeplanung als Planungsinstrument zur Verfügung stehen. Erst der Stadtrat werde Anfang Dezember das Konzept vorliegen und zu bewerten haben, betont Dirk Meid.

