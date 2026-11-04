Durch das Sondervermögen des Bundes werden 7,5 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen in die Verbandsgemeinde Mendig gespült. Wo soll das Geld ausgegeben werden? Dazu hat die SPD im Stadtrat eine klare Meinung.
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Es gibt noch positive Zahlen aus einer Kommune. So hat die Jahresrechnung der Stadt Mendig vom Jahr 2025 erbracht, dass die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss abschließt. Der beträgt exakt 16.917,61 Euro, wie das älteste Stadtratsmitglied Florin Stoll (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates vortrug.