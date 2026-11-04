Debatte im Mendiger Stadtrat Wer darf übers Sondervermögen verfügen? Thomas Brost 04.11.2026, 11:00 Uhr

i Soll das Sondervermögen für neue Fahrzeuge der Feuerwehr ausgegeben werden? Darüber gehen die Meinungen im Mendiger Stadtrat auseinander. Stefan Pauly/VG Mendig

Durch das Sondervermögen des Bundes werden 7,5 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen in die Verbandsgemeinde Mendig gespült. Wo soll das Geld ausgegeben werden? Dazu hat die SPD im Stadtrat eine klare Meinung.

Es gibt noch positive Zahlen aus einer Kommune. So hat die Jahresrechnung der Stadt Mendig vom Jahr 2025 erbracht, dass die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss abschließt. Der beträgt exakt 16.917,61 Euro, wie das älteste Stadtratsmitglied Florin Stoll (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates vortrug.







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