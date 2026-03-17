Zerstörungswut in MYK
Wenn Wahlplakate in der Gosse landen
Ein Plakat von Clemens Hoch (SPD) liegt in der Gosse – gesehen in Mendig.
Ein Plakat von Clemens Hoch (SPD) liegt in der Gosse – gesehen in Mendig.
Michaela Müller-Günther

Wahlkampf ist teuer – auch im größten Landkreis im Land, dem Kreis Mayen-Koblenz. Umso ärgerlicher ist es, wenn Laternenplakate, große Tafeln oder Bauzäune mit Konterfeis beschädigt werden. Ein Überblick der Lage im Landkreis MYK.

Lesezeit 3 Minuten
Auf den letzten Metern vor der Wahlurne befindet sich der Landtagswahlkampf. In ihm wird weitgehend nicht mit harten Bandagen gekämpft, sondern er blieb weitgehend sachlich und fair. Anders sieht es im Straßenwahlkampf aus – und dafür können die Parteien nichts.

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Andernach & MayenPolitik (LaWa)

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