Sie tun es wieder, die ehemaligen Fußballstars aus der Bundesliga: Als Teil der Lotto-Elf spielen die Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz und David Odonkor am 11. Juni in Mendig, um mit dem Erlös kranken Menschen zu helfen.

Nachdem sich die erste Fußballmannschaft zum souveränen Meister der Bezirksliga Mitte gekürt hat und in die Rheinlandliga zurückkehrt, gibt es beim SV Eintracht Mendig erneut Grund zum Feiern: Am Mittwoch, 11. Juni, gastiert die mit vielen Ex-Profifußballern bestückte Lotto-Elf in der Brauerstadt. Anstoß ist um 19 Uhr im Junglas-Baumaschinen-Stadion. Wer wird der Gegner sein?

Die Antwort ist rasch geklärt: Eine Ü40-Auswahl des heimischen SV Eintracht wird versuchen, der Prominentenelf Paroli zu bieten. Wie bei jedem Auftritt der Lotto-Elf kommt der Erlös des Spieles der Legenden einem karitativen Zweck zugute – diesmal der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz.

i Hans-Peter Schössler, einst langjähriger Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz (3. von links), hatte die Idee, dass der Erlös der Partie in Mendig der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz zugutekommt. Johannes Kirsch

Hans-Peter Schössler, ehemaliger Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, ist vor einiger Zeit auf die Arbeit der Krebsgesellschaft aufmerksam geworden und warb sogleich für die Idee, ein Spiel der Lotto-Elf zugunsten des in Koblenz ansässigen Vereins mit Wirkungskreis in ganz Rheinland-Pfalz zu veranstalten. Die Wahl der Austragungsstätte fiel auf Mendig, da die Lotto-Elf bei ihrem Gastspiel im Jahr 2023 sehr gute Erfahrungen mit der Eifelstadt gemacht hatte. Hans-Peter Briegel, Europameister von 1980, der kürzlich in Sabershausen im Vorderhunsrück zum 100. Mal bei einem Spiel der Lotto-Elf als Trainer an der Seitenlinie stand, wird am 11. Juni neben seinem Teamkoordinator Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt viele bekannte Gesichter unter seinen Fittichen haben.

Peter Auer von der TuS Koblenz, Florian Dick vom 1. FC Kaiserslautern, Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid, Mittelfeldmotor David Odonkor, „Zaubermaus“ Dariusz Wosz und viele weitere verdiente Akteure werden an der Mendiger Brauerstraße mit von der Partie sein. „Wir sind stolz, dass wir mit unserem Engagement viele soziale Institutionen und Projekte unterstützen können. Ich bin mir sicher, dass bei unserem zweiten Auftritt in Mendig wieder viele Zuschauer kommen werden, die hoffentlich viele Tore zu sehen bekommen“, sagte Teammanager Schmitt, der 1993 mit dem Karlsruher SC den großen FC Valencia mit 7:0 Toren aus dem Wildparkstadion schoss. Schmitt markierte dabei vier Treffer.

„Ich bin mir sicher, dass bei unserem zweiten Auftritt in Mendig wieder viele Zuschauer kommen werden, die hoffentlich viele Tore zu sehen bekommen.“

Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt, der Teammanager

Wer am 11. Juni die Tore schießen und wie das Endergebnis lauten wird, dürfte zweitrangig sein. Denn wichtiger als der sportliche Wettkampf wird am Ende des Tages der eigentliche Sinn und Zweck der Auftritte des Starensembles sein: möglichst viele Spenden für die gute Sache einzunehmen. Anna-Maria Kettner, stellvertretende Geschäftsführerin der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, sagte über ihre Arbeit: „Krebskranke können nicht gesunden, wenn ihre Seele krank ist. Deshalb machen wir uns für eine seelisch-onkologische Betreuung der Patienten stark. Dabei wollen wir auch deren Angehörige in den Blick nehmen.“

Die Geldsumme, die im Rahmen des Auftritts der Lotto-Elf in Mendig erspielt wird, soll konkret dem Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ zugutekommen. „Sorgen, Nöte und Ängste von Kindern und Jugendlichen bekommen oft keinen großen Raum, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Mit unserer Initiative wollen wir junge Menschen über die Krankheit und ihre Folgen aufklären, ihnen gleichzeitig aber auch Auszeiten von der Beschäftigung damit ermöglichen. Dies kann auch ein Fußballspiel sein“, erklärte Sophie Reuter, Projektleiterin von „Mama/Papa hat Krebs“ am Standort Koblenz. Auch am 11. Juni wollen sich viele betroffene Eltern mit ihren Kindern eine Auszeit nehmen – mit hoffentlich vielen Toren und guter Unterhaltung.

Karten auch an der Abendkasse

Tickets für das Spiel der Lotto-Elf gibt es im Tabakwarenladen Blum, Poststraße 27, in Mendig. Auch an der Abendkasse wird es Karten geben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zugunsten der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz auf folgendes Konto zu spenden. Kontoinhaber: Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung; Institut: Sparkasse Koblenz; IBAN: DE75 5705 0120 0000 3351 33, BIC: MALADE51KOB; Verwendungszweck: Lotto-Elf Mendig. red