Vor einigen Tagen stand ein Auto nahe der A48 urplötzlich in Flammen. Wie kann so etwas passieren? Hat der Fahrer Warnsignale übersehen?

Lichterloh in Flammen stand ein Auto nahe der Autobahnauffahrt A48 in Richtung Mayen vor einigen Tagen. Der Wagen, ein älteres Modell der Marke Ford, brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Alle vier Autoinsassen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und kamen mit dem Schrecken davon. Doch wie kann das sein, dass ein Auto plötzlich in Flammen aufgeht? Hat der Fahrer möglicherweise Warnsignale übersehen? Darüber haben wir mit Mirco Hillmann, dem Leiter Kommunikation beim ADAC Mittelrhein, gesprochen.

i Mirco Hillmann vom ADAC Mittelrhein sagt: "Oft kündigt sich ein Fahrzeugbrand durch Warnsignale an, die im Eifer des Gefechts übersehen oder ignoriert werden." ADAC Mittelrhein

Herr Hillmann, w arum geraten Autos in Brand? Was sind die häufigsten Auslöser?

Autos können aus unterschiedlichen Gründen in Brand geraten, wobei technische Defekte und Unfälle die häufigsten Auslöser sind. Häufig führen undichte Leitungen, aus denen Benzin, Öl oder andere entzündliche Flüssigkeiten austreten, in Verbindung mit heißen Motorteilen oder Abgasanlagen zu einer Entzündung. Ebenso können Kurzschlüsse in der Fahrzeugelektrik, verschmorte Kabelbäume, zum Beispiel durch Alterung oder Marderschäden, oder eine Überhitzung von Bremsen und Abgasanlagen zu einem Feuer führen.

Auch ein Unfall kann in einen Fahrzeugbrand münden. Bei starken Kollisionen können Funken den Treibstoff entzünden und so Brände verursachen. Neben diesen mechanischen Ursachen gibt es auch äußere Einflüsse, wie beispielsweise abgelegte brennende Zigaretten oder andere brennbare Materialien, die im Fahrzeug gelassen werden. Eine weitere nicht zu unterschätzende Gefahr geht von mutwillig gelegtem Feuer aus, sei es durch Brandstiftung oder Vandalismus.

i Auch ohne Unfall können Autos in Brand geraten. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Handelt es sich bei solchen Vorfällen in der Regel um ältere Autos?

Die Wahrscheinlichkeit eines Fahrzeugbrandes ist nicht direkt altersabhängig, sondern eher von verschiedenen Faktoren wie Wartung, Materialermüdung und Unfallereignissen abhängig. Aus diesem Grund ist ein guter Wartungszustand des Fahrzeuges unumgänglich.

Gibt es Warnhinweise, die die Fahrer möglicherweise übersehen oder ignoriert haben? Und wie sollen sie im Notfall reagieren?

Oft kündigt sich ein Fahrzeugbrand durch Warnsignale an, die im Eifer des Gefechts übersehen oder ignoriert werden: Dazu zählen ein plötzlicher Anstieg der Motor- oder Öltemperatur, auffällige Gerüche nach verbranntem Gummi oder Kunststoff, Rauchentwicklung aus dem Motorraum, der Radbremse, Warnleuchten im Cockpit oder ungewöhnliche Geräusche. Wenn Fahrer diese Anzeichen wahrnehmen, ist schnelles Handeln gefragt: Sofort anhalten, den Motor abstellen, alle Insassen in Sicherheit bringen und die Feuerwehr unter 112 verständigen. Ein Sicherheitsabstand zum Fahrzeug ist wichtig, da platzende Reifen oder kleine Explosionen durch Gase in der Folge auftreten können. Wer einen Feuerlöscher mitführt und im Umgang geschult ist, kann versuchen, einen Entstehungsbrand zu löschen, ansonsten sollte man unbedingt auf die Feuerwehr warten.

i Ein Auto brannte an der Autobahnabfahrt A48 Richtung Mayen vollständig aus. Die Feuerwehr Mayen löschte die Flammen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie häufig kommt es laut ADAC-Statistik vor, dass Autos in Brand geraten? Gibt es Unterschiede je nach Jahreszeit? Passiert es also im Sommer häufiger?

Konkrete ADAC-Statistiken zur Häufigkeit von Fahrzeugbränden liegen nicht vor. Verlässliche saisonale Unterschiede lassen sich nicht bestätigen, allerdings können hohe Außentemperaturen und eine starke Motor- beziehungsweise Bremsbelastung im Sommer das Risiko für Überhitzung und Schmorbrände erhöhen.

i Die Brandquote ist bei E-Fahrzeugen laut ADAC Mittelrhein deutlich niedriger als bei Verbrennern. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Haben Sie Erkenntnisse zur Brandgefahr bei E-Autos?

Für Elektroautos gilt nach aktuellem Stand: Sie brennen nicht häufiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Studien und Erfahrungen von Versicherern wie dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sowie Untersuchungen des ADAC zeigen, dass die Brandquote bei E-Fahrzeugen sogar deutlich niedriger liegt, da keine Kraftstoffe an Bord sind. Sollte es jedoch zu einem Batteriebrand kommen, ist dieser meist schwieriger zu löschen und erfordert von der Feuerwehr spezielle Vorgehensweisen und längere Kühlzeiten.