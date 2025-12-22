Andernacher Stadtorchester Wenn Musik den Geist der Weihnacht lebendig macht Elvira Bell 22.12.2025, 18:00 Uhr

i Dirigent Bertram Kleis hat das Andernacher Stadtorchster in über 30 Jahren als musikalischer Leiter zu einem der führenden Klangkörper am Mittelrhein entwickelt. In der Mittelrhein-Halle begeisterte das Orchester die Zuhörer. Elvira Bell

Wenn die Musik von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ertönt, dann wird’s den meisten weihnachtlich ums Herz. Bei einem Konzert des Stadtorchesters Andernach erklang diese Melodie – und die musikalische Reise ging auch in die Partnerstädte.

Ein Klangfeuerwerk versetzte am Wochenende 1800 Besucher auf Einladung des Stadtorchesters in der Mittelrhein-Halle in Festtagsstimmung. Das Publikum erwartete auf einer Reise durch die internationale Welt der Weihnachtslieder hochkarätige Musik für die Seele und eine erstklassige Moderation, für die sich Frank Kastor verantwortlich zeigte.







