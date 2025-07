Lkw-Fahrer haben in diesen Zeiten nicht den besten Ruf. Ihnen hängt das Image des Umweltverschmutzers an, sie sorgen hin und wieder für Staus, kaum verwunderlich leidet die Branche unter einem großen Fachkräftemangel. Ein neuer Wettbewerb auf der weltberühmten Nürburgring-Nordschleife im Rahmen des Truck-Grand-Prix kommt da gerade recht: Es gewinnt die oder der, der auf einer Runde den geringsten Kraftstoff verbraucht.

16 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland waren in ihren Alltags-40-Tonnern inklusive Sattelauflieger bei der ersten Auflage dabei. Die allermeisten kannten die berüchtigte Nordschleife bis dahin nur vom Hörensagen. Bevor sie auf die fast 100 Jahre alte Eifelstrecke dürfen, steht eine Erkundungsrunde im Bus an. Und da wird es erst mal richtig still. Die Strecke mit ihren 73 Kurven, ihren schnellen Links-Rechts-Kombinationen, ihren rasanten Berg- und Talfahrten, den berühmten Abschnitten wie Flugplatz, Schwedenkreuz, Bergwerk, Fuchsröhre, Karussell und Schwalbenschwanz flößt ihnen offenbar einiges an Respekt ein. In den Gesichtern macht sich Ehrfurcht breit, Unglauben, aber ziemlich schnell auch eine große Vorfreude.

i Christina Scheib (40) ist seit zwölf Jahren Lkw-Fahrerin. Jan Lindner

Christina Scheib (40 Jahre), wohnhaft am Tegernsee, seit zwölf Jahren Lkw-Fahrerin und, wenn man so will, auch eine Trucker-Influencerin, sagt: „Für mich ist es ein riesiger Ansporn, etwas für die Zukunft zu machen. Ich will zeigen, wie effizient man Lkw fahren kann und dass wir nicht die Umwelt verschmutzen.“ In der Branche ist sie auch als Frauenbotschafterin und Branchenvertreterin unterwegs.

Georg Fuchs, Geschäftsführer des Ausrichters Etra Promotion, sagt: „Effizientes Fahren ist das Brot- und Buttergeschäft von Lkw-Fahrern im Alltag.“ Dies führe letztlich auch zu einer Kostensenkung bei den Speditionen. Der Wettbewerb auf der Nordschleife solle nicht nur Spaß machen, sondern die beiden wichtigsten Aspekte der Lkw-Branche in den Mittelpunkt rücken: nachhaltiges Fahren und Berufskraftfahrermangel. Fuchs: „Wir wollen dem Beruf dadurch ein Gesicht geben und zeigen, welche Herausforderung Lkw-Fahrer im Alltag haben.“ Bestenfalls bessere der Wettbewerb das Image der Branche auf und mache den Beruf wieder attraktiver.

i Keno Veith (44) ist Lkw-Fahrer und als Autofahrer im Motorsport aktiv. Jan Lindner

Keno Veith (44) muss man den Beruf gar nicht erst schmackhaft machen. Der Ostfriese ist seit 21 Jahren Trucker aus Leidenschaft und zeigt das – wie Christina Scheib – in den sozialen Netzwerken. Auch er ist in der Branche eine Internetberühmtheit. Er sagt: „Ich stehe auf Herausforderungen. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit einem Sattelzug über die Nordschleife zu fahren?“

Im Gegensatz zu fast allen anderen Teilnehmern kennt er die 20,832 Kilometer, zumindest aus der Sicht eines Co-Piloten eines Rennfahrers: „Das ist absoluter Wahnsinn.“ Veith ist selbst seit 20 Jahren im Motorsport aktiv und war erst vor einer Woche am Nürburgring: „Ich fahre oft bei Rundkursrennen mit, meist aber über die Grand-Prix-Strecke.“

Die 16 Lkw waren eingeteilt in vier Kraftstoffklassen: Diesel/HVO (zwölf Fahrer), Elektro (drei), LNG (einer). Sie starteten im Abstand von einer Minute, sollten nicht unbedingt überholen und schneller als Tempo 90 fahren.

Spitzengeschwindigkeit von 109 km/h

Daran hat sich Veith nicht immer gehalten. Die Spitzengeschwindigkeit seines 40-Tonners lag bei 109 km/h, wie er nach der Runde sagt: „Ich bin ganz entspannt gefahren. Es hat richtig Bock gemacht, ich hätte noch weiterfahren können.“ Die Rennstrecke mit einem Lkw zu fahren, sei natürlich etwas ganz anderes: „Ich war auch überrascht, was mit einem Lkw möglich ist.“

Maximal Tempo 80, im Schnitt 50, 60 km/h: Diese Daten hat Christina Scheib auf die Nordschleife „gebrannt“. Sie wurde auch einmal überholt, was aus ihrer Sicht Sinn der Sache war: „Ich denke, dass ich sehr effizient gefahren bin. Es war eine Mega-Erfahrung.“ Das Schwierigste seien die Abschnitte mit Tal- und anschließender Bergfahrt gewesen: „Da musste man Schwung nehmen, Gas geben und das richtige Drehmoment finden.“