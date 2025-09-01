Der öffentliche Bücherschrank in Obermendig ist inzwischen zum sozialen Treffpunkt geworden. Wer sich hier ein Buch nimmt, erfährt mitunter auch etwas über den Erstleser. Oft geht es um Liebe.

Was wäre, wenn ein öffentlicher Bücherschrank wie der in Obermendig erzählen könnte? Von den Menschen, die ihre Bücher dort hinterlassen? Immer wieder enthalten sie persönliche Notizen, Widmungen oder sogar kleine Liebesbriefe.

„Viele Leseratten kommen aus Andernach und anderen Orten nach Obermendig“, berichten Siglinde Popanda und Claudia Benninghaus, die sich ehrenamtlich um den Literaturschrank kümmern. Dieser ist, wie Karl Gunkel betont, „der größte weit und breit. Er umfasst 16 laufende Meter an Regalbrettern, die jeweils einem Genre zugeordnet sind, sodass der Besucher schnell das richtige finden kann. Neben Belletristik gibt es Kinder- und Jugendbücher, Weltliteratur, Krimis – auch historische Krimis und Romane, Sachbücher, Fantasy etc. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.“ Und m anche geben auch Aufschluss über den Erstleser, über seine Freundschaften und Beziehungen.

i Eine Frau namens Melanie hat in einem Buch eine sehr persönliche Nachricht für ihre Freundin Tanja hinterlassen. Elvira Bell

Eine der Nachrichten stammt aus dem Jahre 2010. Eine Frau namens Melanie hat ihre guten Wünsche zusammen mit einem „dicken Bussi“ zwischen die beiden Buchdeckel an ihre Freundin Tanja gerichtet. „Ich freue mich so, dass wir befreundet sind, und wollte mich auf diesem Wege bedanken, dass du immer für mich da bist. Hast immer ein Ohr für mich, ob gutes oder nichts so gutes. Danke für alles! Ich wünsche dir für nächstes Jahr – nein – für immer – alles Gute und Liebe, viel Gesundheit und weniger Sorgen als ich sie in 2010 hatte.“

i In einigen Büchern sind persönliche Widmungen oder rasch geschriebene Nachrichten zu finden. Elvira Bell

Eine charmante, kindliche Entschuldigung gibt es ebenfalls in einem Buch. Auf einen Zettel hat ein Mädchen namens Johanna mit Kugelschreiber zwei Herzen gezeichnet und geschrieben: „Liebe Mami, isch wolte mich entschuldigen.“

Ein Erwachsener hat mit geschwungener Schrift auf einem Notizzettel seine Zuneigung bekräftigt: „Guten Morgen, mein Schatz, heute wird die Woche geteilt, unsere Liebe aber nicht.“

i Manchmal findet man auch Liebeserklärungen in den Büchern. Elvira Bell

Dass es trotz aller Liebe auch mal Streit gibt, offenbar eine Leserin in einem Buch, das sinnigerweise den Titel trägt: „Du kannst mich einfach nicht verstehen – Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden“. Die Frau schreibt an ihren Schatz: „In der Hoffnung, dass es für dich auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich nicht immer versteht. Vielleicht zeigt das Buch ja die natürlichen Gründe dafür auf. Ich bin sehr neugierig und hoffe du auch. Dein dich sicher auch nicht immer verstehender Schatz.“ Ob der Adressat das Buch gelesen oder direkt in den Bücherschrank gestellt hat?

i Diese Widmung lässt erahnen, dass es in der Beziehung auch mal Streit und Missverständnisse gibt. Elvira Bell

Fest steht: Oft geht es um Liebe, wenn sich Widmungen oder Notizen in den Büchern finden. Es geht ums Trennen und Versöhnen wie auch dieser Zettel zeigt: „Auf ein Neues; die Liebe bleibt die alte. Bis bald“.

i "Die Liebe bleibt die alte", hat hier jemand als Botschaft hinterlassen. Elvira Bell. Elvis Bell

Eine interessante Begebenheit ereignete sich auch am Vorabend der offiziellen Eröffnung des Bücherschrankes. Karl Gunkel hatte den leeren Bücherschrank mit Kabelbindern verschlossen, damit Bürgermeister Hans Peter Ammel für ein Pressefoto die ersten Bücher hätte einlegen können. „Als ich zur Einweihung am 1. Februar 2021 an den Schrank kam, hatte die Bevölkerung den Schrank schon in Besitz genommen. Kabelbinder geknackt, viele Bücher eingestellt. Einen besseren Beleg für die Akzeptanz des Schrankes kann es nicht geben, wenn die Bevölkerung quasi eine Schrankbesetzung gemacht hat.“

Der Bücherschrank ist mehr als ein Bücherangebot. Er hat mittlerweile eine hohe Besucherfrequenz, viele wollen nur reden. Er ist ein sozialer Treffpunkt geworden, vergleichsweise wie früher der Dorfbrunnen. Auch im unteren Stadtteil der Vulkanstadt wird es in Kürze einen Bücherschrank geben. „Stadtbürgermeister Achim Grün hat mir mehrere Standorte vorgeschlagen. Der neue Bücherschrank wird in der Bahnstraße, vor der Abzweigung in die Industriestraße, aufgestellt werden“, freut sich Karl Gunkel.