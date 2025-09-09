Mit 48.000 Gläubigen war das Muslim-Gebet Jalsa Salana Ende August eine der größten Islamveranstaltungen in Europa. Polizei, Verbandsgemeinde Mendig und Organisatoren loben, dass der Verkehr besser lief als 2024. Bürger aus Kruft sehen dies anders.

Letztlich sind scheinbar alle zufrieden gewesen – das Muslim-Gebet Jalsa Salana mit 48.000 Gläubigen ist reibungslos und ohne Zwischenfälle auf dem Mendiger Flugplatz verlaufen. Das Verkehrskonzept habe „zu 100 Prozent gegriffen“, ließen Organisatoren wie Verbandsgemeinde zufrieden verlauten. Einige Bürger aus der Nachbarschaft sehen dies komplett anders.

Andreas Lung ist Krufter, außerdem als SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat der 5000-Einwohner-Gemeinde aktiv. Er kritisiert die Verkehrsführung bei Jalsa Salana. So sei ein Teil des Fahrzeugverkehrs durch Krufter Gebiet auf das Betgelände geführt worden, ohne die Ortsgemeinde Kruft oder die betroffenen Anwohner „rechtzeitig einzubinden oder überhaupt zu informieren“, wie Lung betont. Sogar ein Feldweg sei für Radfahrer und Fußgänger von Freitag bis Sonntag gesperrt worden, damit der Autoverkehr in Richtung Flugplatzgelände fließen konnte. „Einige Fahrten der Buslinie 300 konnten Kruft nicht erreichen, weil sie von der Polizei vor Kruft umgeleitet wurden“, klagt Lung und sagt süffisant: „Vielen Dank dafür!“

Ins gleiche Horn stößt Doris Busenkell, die ebenfalls in Kruft wohnt. Sie räumt ein, dass die Situation in Mendig entspannter als im Vorjahr war. „Aber der wesentliche Grund hierfür war, dass man mit dem neuen Verkehrskonzept die Belastung einfach auf die Nachbargemeinde Kruft und dort insbesondere auf den Wellinger Weg abgeschoben hat“, erläutert Busenkell. Ähnlich wie Lung berichtet sie, dass die Betroffenen vorab nicht informiert worden seien. Verbandsgemeinde und Stadt Mendig hätten sich, so Busenkell, „insofern einen schlanken Fuß gemacht, und deren Pressemeldung ist aus Krufter Sicht nur als Provokation zu verstehen.“

Man konnte, sagt die Anwohnerin, zwar ahnen, dass „etwas im Busch war“, als in der Woche vor der Riesenveranstaltung eine Dienstleistungsfirma Verkehrsschilder aufgestellt habe. Einen Tag vor dem Auftakt von Jalsa Salana sei eine unlogische Beschilderung aufgefallen, die auf der B256 vor der Ortseinfahrt Kruft-Ost gestanden habe. Dieser zufolge sollte der von der A61 kommende Veranstaltungsverkehr nach links abbiegen und durch den Ort fahren, während die Ortsumgehung mit „Durchfahrt verboten“ gekennzeichnet war. Eine telefonische Rückfrage bei der Gemeindeverwaltung Kruft ergab, dass man dort noch nichts wusste. Das Ordnungsamt der VG Mendig sei laut Busenkell erst gar nicht erreichbar gewesen - dort hatte man offenbar auf Anrufbeantworter umgeschaltet. Die fehlerhafte Beschilderung sei „dann immerhin noch rechtzeitig korrigiert“ worden.

Eine Zeltstadt wird eigens errichtet für Jalsa Salana.

Der von der Autobahn kommende Verkehr sei an den Veranstaltungstagen zwar um Kruft herumgeleitet worden, aber mit zunehmendem Verkehrsaufkommen seien viele Teilnehmer über die Abfahrt Kruft-West gelotst worden, weiter über den Wellinger Weg und anschließend über einen Feldweg bis zum provisorischen Flugplatzeingang. Im Laufe des Freitagmorgens sei das Verkehrsaufkommen in der „normalerweise ruhigen Anwohnerstraße, die auch gern von Radfahrern und Spaziergängern genutzt wird“, spürbar angestiegen. Zunächst hatten, so Busenkell, die Fahrzeuge noch freie Fahrt und „missachteten ausnahmslos die geltende und deutlich ausgeschilderte Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h“. Gefühlt seien die Autos mit 70 bis 80 km/h „durchgebrettert“. Am späten Vormittag sei das Verkehrsaufkommen dann so hoch gewesen, dass sich ein Rückstau bildete, der zeitweise zurückreichte bis auf die Alte Chaussee beziehungsweise die Zufahrt von der B256. Für die bis dahin nichts ahnenden Anwohner bedeutete das, dass sie auf ihren Grundstücken „eingesperrt waren“. Busenkell weiter: „Allerdings waren die meisten anreisenden Besucher so rücksichtsvoll, das Ausfahren aus dem Grundstück zu ermöglichen.“ Wer jedoch auf dem Heimweg gewesen sei, hatte Pech und stand im Stau. Davon betroffen waren ihrer Beobachtung zufolge auch die Müllabfuhr und Landwirte, die ihre Felder bearbeiten wollten. Das gleiche Spiel habe sich am Samstag und in abgeschwächter Form nochmals sonntags wiederholt. Zudem gab es am späten Freitag- und Samstagabend (bis gegen 22 Uhr) ebenfalls lebhaften Verkehr in der Gegenrichtung. Zudem wurde auch der Abreiseverkehr am späten Sonntagabend über den Wellinger Weg geleitet. Auch zu diesen Zeiten waren die Fahrzeuge nach Busenkells Auffassung „deutlich zu schnell unterwegs, sofern sich kein Stau bildete.“

In der Konsequenz sei der Unmut im Wellinger Weg groß, und noch einmal werde man sich eine solch einseitige Belastung nicht widerstandslos gefallen lassen, kündigt Busenkell an. „Das mögen sich die Verantwortlichen in Mendig und Plaidt fürs kommende Jahr ins Stammbuch schreiben.“

Andreas Lung kritisiert, dass diese Art der interkommunalen Zusammenarbeit nicht funktionieren könne. Als gewähltes Ratsmitglied erwarte er, dass die örtliche Verwaltung von den beteiligten Behörden rechtzeitig eingebunden wird. „Sicherlich haben wir Krufter mit Sicherheit nichts gegen Großveranstaltungen auf dem Flugplatzgelände. Aber wir Krufter haben Erfahrung darin, uns gegen Entscheidungen von oben zur Wehr zu setzen.“