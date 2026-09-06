24. Kulturnacht
Wenn ganz Andernach nachts in Bewegung ist
Erlebbar gemacht wurde das Kunstprojekt „Ích stehe hier“, für das Anna Greiner die Schirmherrschaft übernommen hatte.
Erlebbar gemacht wurde das Kunstprojekt „Ích stehe hier“, für das Anna Greiner die Schirmherrschaft übernommen hatte.
Elvira Bell

Von hochkarätigen Kunstausstellungen über Theater-Performances unter freiem Himmel, Walking-Acts bis hin zu Livemusik von Rock, Pop bis Jazz – für jeden Geschmack wurde bei der 24. Andernacher Kulturnacht etwas geboten. Auch ganz ausgefallene Sachen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Andernach brennt für ihre Kultur. Dies war auch am Samstag der Fall. Ein Meer aus Lichtern, mitreißende Klänge an jeder Straßenecke und eine Atmosphäre, die die gesamte Innenstadt elektrisierte: Die 24. Kulturnacht hat rund 10.000 Besucher in ihren Bann gezogen.
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