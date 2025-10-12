Zum Empfang zum Auftakt des Lukasmarkts konnte OB Dirk Maid neben Ministerpräsident Alexander Schweitzer eine Delegation aus der Stadt Tschyhyryn begrüßen. Seit zwei Jahren besteht eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt.
Lesezeit 2 Minuten
Auch in diesem Jahr hat der traditionelle Empfang zum Auftakt des Lukasmarktes viele Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in die Dachdeckerfachschule zusammengeführt. Ehrengast der offiziellen Eröffnung des 620. Lukasmarkt war der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.