Empfang zum Lukasmarkt-Auftakt Wenn der Ministerpräsident in Mayen auf Ukrainer trifft Elvira Bell 12.10.2025, 15:00 Uhr

i Alle bereit zum Fassanstich: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links neben dem Fass) übernahm beim Lukasmarkt die Aufgabe, das Bier zum Laufen zu bringen. Elvira Bell

Zum Empfang zum Auftakt des Lukasmarkts konnte OB Dirk Maid neben Ministerpräsident Alexander Schweitzer eine Delegation aus der Stadt Tschyhyryn begrüßen. Seit zwei Jahren besteht eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt.

Auch in diesem Jahr hat der traditionelle Empfang zum Auftakt des Lukasmarktes viele Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in die Dachdeckerfachschule zusammengeführt. Ehrengast der offiziellen Eröffnung des 620. Lukasmarkt war der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.







