Etat für Andernach beraten Wenn der Haushaltsplan zum Kraftakt wird Martina Koch 12.12.2025, 15:00 Uhr

i Auf dem Gelände an der Ecke Koblenzer Straße/"Landsegnung" wird die neue Feuerwache für Andernach entstehen. Erste Arbeiten an dem Millionenprojekt werden Anfang 2026 erfolgen, informierte OB Greiner in der Haushaltssitzung. Rico Rossival

Trotz intensiver Bemühungen weist der Andernacher Haushaltsplan für 2026 einen Millionenfehlbetrag auf. Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) und die Fraktionen sprechen von einem zähen Ringen um das Zahlenwerk. So blicken sie auf den Etat.

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr, den der Andernacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedete, ist rekordverdächtig: Rund 36 Millionen Euro will die Kommune 2026 für ihre Investitionsvorhaben ausgeben, so viel wie nie zuvor.







