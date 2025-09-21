Einen doppelten Gewinn bringen die Comedy-Abende in Mayen-Hausen: Das Publikum hat seinen Spaß, und es wird Geld für die Sanierung der St.-Martin-Kapelle gesammelt. Jetzt war Martin Schopps zu Gast – ein Garant für Lacher.
Seit 2022 veranstaltet Werner Blasweiler, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der St.-Martin-Kapelle, Benefizveranstaltungen unter dem Motto „Comedy in Hausen“ zugunsten des kleinen Gotteshauses. Der Besuch des Publikums zahlte sich dementsprechend gleich zweifach aus: Es spiegelt sich in der Begeisterung bei den Auftritten der Künstler und in dem Fortschritt der Sanierung des kleinen, dem Heiligen Martin gewidmeten sakralen Baus wieder. ...