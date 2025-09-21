Benefiz-Comedy in Hausen Wenn das Publikum Spaß hat, nutzt es dem Kapellchen Elvira Bell 21.09.2025, 14:07 Uhr

i Martin Schopps zählt zu den gefragtesten Rednern im Rheinischen Karneval. Das karnevalistische Gen wurde dem Sohn des bekannten „Rumpelstilzchens“ sozusagen in die Wiege gelegt. Elvira Bell

Einen doppelten Gewinn bringen die Comedy-Abende in Mayen-Hausen: Das Publikum hat seinen Spaß, und es wird Geld für die Sanierung der St.-Martin-Kapelle gesammelt. Jetzt war Martin Schopps zu Gast – ein Garant für Lacher.

Seit 2022 veranstaltet Werner Blasweiler, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der St.-Martin-Kapelle, Benefizveranstaltungen unter dem Motto „Comedy in Hausen“ zugunsten des kleinen Gotteshauses. Der Besuch des Publikums zahlte sich dementsprechend gleich zweifach aus: Es spiegelt sich in der Begeisterung bei den Auftritten der Künstler und in dem Fortschritt der Sanierung des kleinen, dem Heiligen Martin gewidmeten sakralen Baus wieder. ...







