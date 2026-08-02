Treffen der Star-Wars-Fans Wenn Darth Vader durch Plaidt röchelt Wolfgang Lucke 02.08.2026, 14:00 Uhr

i Film oder Wirklichkeit? Die tollen Kostümierungen machten die Antwort schwer. Wolfgang Lucke

Luke Skywalker schreitet voran, dahinter folgt sein maliziöser Vater Darth Vader, gefolgt von Jedi-Rittern: In der Osteifel-Gemeinde Plaidt sind Fans der Kultfilme von Star Wars zusammengetroffen. Das sind die Hintergründe.

Nicht jeden Tag schreitet Luke Skywalker persönlich über den Alten Kirchplatz. Nicht jeden Tag raspelt Darth Vaders markante Stimme durch die Straßen von Plaidt. Jetzt aber ist es geschehen. Mitten in Plaidt landen Jedi-Ritter, leuchten Lichtschwerter, sehen sich die hellen mit den dunklen Mächten konfrontiert.







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